Foggia,monete d'oro e reperti preziosi in casa: nei guai marito e moglie

Foggia - Finiscono nei guai due coniugi foggiani con la passione proibita per l'archeologia. Alcuni giorni fa, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Foggia, coadiuvati dalle gazzelle del 112, hanno perquisito un appartamento nel quartiere Ferrovia e lì hanno trovato 54 reperti archeologici risalenti presumibilmente al periodo tra il VI e III secolo a.c. del valore complessivo di circa 15mila euro. IN casa di marito e moglie c'erano olle, brocche e piccoli vasi in terracotta oltre a 15 monete e una medaglia d'oro del periodo tra il IV secolo a.c. e il XX secolo, per un valore complessivo che oscilla tra i 5000 e gli 8000 euro.

Fondamentale è stata la collaborazione con il personale della Sovraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, che ha definito i reperti d’interesse storico-archeologico e con un esperto in numismatica ha inquadrato il materiale in un preciso arco cronologico e fatto una stima del suo valore economico.

Marito e moglie rispondono di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. I reperti sono stati affidati alla Sovraintendenza.