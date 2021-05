Foggia, Arriva il Giro con le strade «nuove»

Foggia - Il primo aspetto che balza all’occhio quando arriva il Giro d’Italia sono le strade. Ebbene sì, anche a Foggia si provvede non solo a ripararle ma anche a livellare con cura l’asfalto onde evitare inconvenienti, cadute tra i ciclisti e brutte figure della città ospitante.

Questo Foggia, che ha fortissimamente voluto il Giro, non può permetterselo. E dunque la città entra nel clima della grande corsa, sarà l’ottava tappa in partenza da piazza Cavour.

Una tappa molto particolare, trattandosi dell’unica prevista al Sud di questa edizione del Giro che torna da queste parti a distanza di qualche mese dalla corsa disputata fuori calendario, nell’ottobre scorso, a causa della pandemia e che mostrò uno spaccato straordinario del Gargano attraverso le immagini televisive.

Quest’anno è diverso, il Covid continua a tormentare le nostre giornate, ma il serpentone del Giro può snodarsi gioiosamente nelle nostre strade come chiedono i tanti appassionati della corsa.

Per rispettare i parametri di sicurezza l’organizzazione ha previsto un rigido protocollo per gli operatori dell’informazione, che potranno accreditarsi previo tampone eseguito entro 72 ore prima dell’evento. Mentre il sindaco con un'ordinanza chiuse per sabato le scuole.

Quanto alle disposizioni impartite sulle strade, soprattutto in termini di viabilità, ebbene il Comune informa che da domani, venerdì 14 maggio, un’ampia porzione del centro città e strade adiacenti sarà interdetta alla circolazione. Ecco nel dettaglio le strade che saranno chiuse: piazza Cavour, ivi compresi i vialetti laterali, Via Torelli, da Piazza Cavour a Via Trieste; Viale XXIV Maggio, da Via Montegrappa a piazza Cavour (il solo transito è consentito fino alle ore 24:00 del 14/05/2021); Via Scillitani, intero tratto (il solo transito è consentito fino alle ore 24:00 del 14/05/2021); Largo Giovanni Paolo II; Via Galliani, intero tratto; Via M. Mazzei, intero tratto; Via IV Novembre da Largo Giovanni Paolo II a Corso Roma; Corso Giannone, da piazza Cavour a Via Domenico Cirillo; Via Giuseppe Rosati, da Largo Giovanni Paolo II a Via Della Rocca; Via Della Rocca da Via Rosati a corso Giannone.

Transito e sosta vietati sabato 15 maggio, a partire dalle ore 5 e sino alle ore 15 del giorno 15 maggio 2021 nelle seguenti strade: Via Torelli – Via Conte Appiano da Via Trieste a piazza S. Francesco – piazza S. Francesco da Via Conte Appiano a Via della Repubblica – Via Diomede – Via Lanza – Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Via Diomede e Via G. Oberdan) – Piazza Giordano – Corso Cairoli – Piazza Marconi – Piazza XX Settembre – Corso Garibaldi – Via Fuiani – Piazza Moro – Via Manzoni da Via Malvadi a Via Fuiani – Viale Giotto, tratto da Piazza Aldo Moro a Via Altamura – Viale Candelaro da Via Rovelli a Via Lucera – Via Altamura, tratto compreso tra Viale Giotto e via Lucera – Via Lucera, ivi compresi i raccordi con la S.S. 673 e la S.S. 17. Transito consentito solo ai veicoli di soccorso e degli organi di polizia nonché i veicoli dell’organizzazione asserviti alla manifestazione. I veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di concessione nelle aree interdette potranno sostare nelle vie limitrofe più vicine.