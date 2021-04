Controlli anti assembramento nel Foggiano: multati 29 giovani

VICO DEL GARGANO - Sette ragazzi sono stati sanzionati con 280 euro perché sorpresi in un’abitazione mentre preparavano una grigliata. Lo hanno accertato i carabinieri di Vico del Gargano che hanno multato un maggiorenne e sei minorenni durante un controllo per contrastare la diffusione del virus Covid.

Nell’ambito dello stesso servizio sono stati sanzionati anche i titolari di due locali, ad Ischitella e a Carpino, per aver consentito la consumazione dei pasti da asporto nelle vicinanze della loro attività commerciale.

Inoltre 22 giovani, 19 a Carpino e 3 a Cagnano Varano, sono stati multati per non aver rispettato le norme anti assembramento e perché non avevano la mascherina.