Foggia, a 104 anni si vaccina contro il Covid, Lopalco: «Ne siamo fieri»

FOGGIA - «Siamo fieri, con il nostro servizio sanitario, di difendere la vita di quanto abbiamo di più caro. I nostri anziani. Ha 104 anni e sta firmando il modulo di consenso per essere vaccinato contro Sars-CoV-2 nel centro vaccinale predisposto nel suo comune, Ischitella», in provincia di Foggia. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, pubblicando la foto di un ultracentenario pugliese che oggi ha ricevuto il vaccino anti Covid.

«La vaccinazione in Puglia - prosegue Lopalco - procede al ritmo massimo consentito dalle consegne di vaccino». «Abbiamo oggi predisposto un calendario che pianifica le fasi successive di vaccinazione - conclude - in base al più recente Piano vaccini nazionale».