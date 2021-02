Lucera, donato al «Lastaria» un videolaringoscopio dal Club Unesco di Alberona

LUCERA - Il “Club per l’Unesco” di Alberona ha donato al presidio ospedaliero “Lastaria” di Lucera un videolaringoscopio “King Vision” per bambini e adulti, dotato di lame, del valore oltre duemila euro.

Il videolaringoscopio è uno strumento pensato per permettere un’intubazione facile e veloce, grazie al display che offre una visualizzazione chiara e costante in tempo reale delle vie aeree del paziente. Si tratta di una soluzione durevole, portatile e conveniente che massimizza le possibilità di successo al primo tentativo e riduce al minimo il tempo di intubazione.

Alla cerimonia di donazione hanno partecipato, in rappresentanza del “Club per l’Unesco” di Alberona la presidente Orfina Scrocco, il prefetto-cerimoniere Raffaele Petti, la tesoriera Velia Curiale, tesoriera, e Rosalia Marcantonio del “Club per l’Unesco” di Alberona. Per il Dipartimento chirurgico del Policlinico Riuniti, c'era il il direttore Domenico Merlicco, il referente per l’area chirurgica del presidio Lastaria e Giuseppe Bambacigno, dirigente medico del Servizio di Anestesia e Rianimazione e una rappresentanza del Comitato “Io sto con il Lastaria”.