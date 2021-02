Lucera, Tar Puglia conferma chiusura pronto soccorso: sarà adeguato a emergenza pandemia

LUCERA - Resta ancora chiuso il pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera. Lo ha stabilito il TAR Puglia che ha respinto l’istanza cautelare contro la disposizione del Policlinico Riuniti di Foggia, che ha competenza sulla struttura, presentata da un consigliere comunale di Lucera, in merito alla chiusura temporanea e provvisoria del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero foggiano avvenuta a metà ottobre. La chiusura era stata disposta per rendere la struttura adeguata ad affrontare in sicurezza, per operatori sanitari e utenti, la particolare situazione pandemica.

Secondo i giudici della Seconda Sezione del Tar Puglia, «il provvedimento adottato, di carattere temporaneo, reca idonea motivazione in rapporto allo scopo perseguito, essendo necessitato dalla difficoltà intrinseca della struttura di fronteggiare in sicurezza, per operatori sanitari e utenti, la gestione dell’epidemia da Covid-19».

La Direzione del Policlinico Riuniti fa sapere che «la riapertura del pronto soccorso è prossima. Sono stati adottati - viene spiegato - specifici provvedimenti urgenti sia per acquisizione di personale che per la messa in sicurezza dei locali della struttura, mediante la realizzazione di idonei percorsi 'pulito-sporcò e la fornitura di attrezzature sanitarie».