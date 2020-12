Orta Nova, 47enne esce di casa e viene ferita all'addome da un proiettile vagante

FOGGIA - Esce di casa e viene colpita all'addome da un proiettile vagante: è successo ad Orta Nova, nel Foggiano intorno alle 18.30 in via Regina Elena, dove si sono uditi degli spari. La donna è stata soccorsa da una ambulanza e trasportata d’urgenza al policlinico Riuniti di Foggia dove è tuttora ricoverata in codice rosso. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che a sparare contro la donna che era per strada, siano stati sconosciuti che erano a bordo di un’automobile in corsa. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona.