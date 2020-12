Manfredonia, sotto l'albero la stabilizzazione per 15 ex lsu al Comune

MANFREDONIA - Per 15 lavoratori cosiddetti socialmente utili (lsu) questo Natale porterà in dono la stabilizzazione nel posto di lavoro al comune attesa da anni.

La gestione risorse umane del comune di Manfredonia che come noto è retto da una Commissione straordinaria di nomina ministeriale a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ha indetto «una procedura concorsuale riservata, per verifica idoneità, per la copertura a tempo parziale (50% - 18 ore settimanali) ed indeterminato, di n. 15 posti di cat. B con profilo professionale di "addetto amministrativo" equivalente a “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”».

Un provvidenziale sfoltimento cui potrebbero seguirne altri, della affollata platea di lsu (oltre 130) in carico al comune da tantissimi anni. La procedura – avverte l’avviso pubblico del comune - è espletata con urgenza in relazione ai termini previsti dall'avviso di cui innanzi ed è comunque sottoposta alla autorizzazione del Ministero dell'interno (CPSFEL) in relazione a quanto previsto all'art. 259, co. 7 del TUEL.

L’avviso pubblico diffuso sul sito ufficiale del comune di Manfredonia, elenca e specifica modalità e requisiti che i candidati dovranno possedere per l’ammissione al concorso: oltre a quelli base di rito, il titolo di studio di scuola media secondaria di primo grado, appartenere al bacino lsu della Regione Puglia, aver maturato una esperienza di servizio a tempo determinato in specifiche posizioni di lavoro presenti nell’Ente da almeno cinque anni.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il 26.12.2020 esclusivamente per via telematica attraverso il link https://www.ripam.cloud/, con l'uso della piattaforma Step One, messa a disposizione da Formez PA.

La procedura concorsuale attuata con piena trasparenza e rispetto della legalità, consisterà in una prova pratica attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le mansioni del profilo professionale di inquadramento. Il calendario delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse saranno pubblicati nella sezione "bando di concorso" del sito internet comunale e costituirà notifica a tutti gli effetti. La commissione esaminatrice, composta in conformità alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi del personale esterno e/o interno, redige l’elenco con l’indicazione dell’idoneità o della non idoneità provvedendo trasmettere la relativa documentazione al Servizio competente per l'approvazione della procedura. Il trattamento economico è quello fissato dal vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto funzioni locali categoria B/1 e non graverà sulle casse del comune bensì su quelle della funzione pubblica.