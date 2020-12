Livornese ricercato per maltrattamenti si nasconde nel Foggiano

ISCHITELLA - Gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Livorno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e continuate a carico di Gabriele Grossi, 40 anni, livornese.

L’uomo era ricercato da qualche giorno dopo essere stato accusato dalla fidanzata di averla picchiata. Si era rifugiato ad Ischitella, nel Foggiano, in compagnia di una donna che dice di essere la madre dei suoi figli. E’ indagata anche quest’ultima a cui è stato imposto l'obbligo di dimora a Livorno, suo comune di residenza.

Del caso si è occupata anche la trasmissione televisiva «Chi l'ha Visto». Era stato il fratello della fidanzata di Grossi a rivolgersi alla redazione della trasmissione dopo aver perso i contatti con sua sorella il 22 ottobre scorso. Gabriele e la donna con cui è stato trovato sono stati sono stati individuati grazie ad un video registrato da una telespettatrice. Nelle immagini si vedono Grossi e la donna fermi in strada con in mano i propri cellulari. Attualmente - informano gli investigatori - la ex fidanzata del 40enne si trova al sicuro in una località protetta.