Foggia, titolare bar ferito durante rapina: condizioni stabili

FOGGIA - È in condizioni critiche, ma resta stabile, Francesco Traiano, il 38enne titolare del bar Gocce di Caffè ferito durante un rapina consumata giovedì 17 settembre all’interno del suo bar in via Guido Dorso a Foggia. La vittima è stata colpita con un coltello all’altezza dell’occhio sinistro.

Traiano è in coma farmacologico. Intanto da fonti interne al policlinico Riuniti si apprende che, se il quadro clinico non subirà peggioramenti, con grande probabilità i medici tenteranno di svegliarlo nel fine settimana. Sul fronte delle indagini prosegue da parte degli agenti della squadra mobile di Foggia la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona dove si trova il bar e delle possibili vie di fuga utilizzate dai rapinatori.