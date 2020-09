Spaccio di droga nel Foggiano, un arresto e de denunce

FOGGIA - I carabinieri di Vico del Gargano, nell'ambito di mirati servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno individuato alcuni spacciatori, monitorando i loro spostamenti e identificando i possibili «clienti».

Delineato il momento giusto per intervenire, i militari di Rodi Garganico, Vico del Gargano ed Ischitella, hanno bloccato i presunti pusher trovandoli in possesso di considerevoli quantità di marijuana e di alcune piante di cannabis.

In particolare, a Carpino, i carabinieri hanno fermato a bordo della sua auto un 59enne rodiano con precedenti di polizia che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana occultata negli slip e 120 euro frutto dello spaccio, mentre a casa è risultato detenere un bilancino elettronico di precisione, il materiale per il confezionamento in dosi ed ulteriori 50 grammi di marijuana occultata nel frigorifero.

Immediato il sequestro della droga e l’arresto dello spacciatore che è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Un 33enne, invece, è stato denunciato perchè in casa teneva nascosti sotto il lavandino della cucina 40 grammi di marijuana, mentre, un incensurato con l'hobby del «pollice verde», è stato trovato intento a curare la crescita di quattro piante di cannabis di un metro di altezza.

Immediato, anche in questo caso, il sequestro dello stupefacente e delle rigogliose piantine.