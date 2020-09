Foggia, 17enne ferisce cognato con cocci di bottiglia dopo litigio: denunciato

FOGGIA - Un giovane di 24 anni di Foggia è stato ferito con una bottiglia rotta all’addome, al petto e alle mani. La vittima è stata soccorsa ed accompagnata al policlinico di Foggia, dove i sanitari hanno medicato le ferite giudicandole guaribili in 25 giorni.

Ad accoltellarlo è stato il cognato di 17 anni, denunciato dagli agenti della squadra mobile per lesioni. Alla base del ferimento ci sarebbe stato un litigio avvenuto per questioni familiari. Stando a quanto riferito dalla polizia, la vittima non avrebbe ammesso immediatamente di essere stato ferito dal parente, ma di essersi procurato le lesioni a seguito di una caduta. Poi la polizia ha accertato la responsabilità del cognato.