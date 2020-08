Foggia, scontro auto-moto: nell'impatto motociclista perde la vita

FOGGIA - Un motociclista è morto nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, in direzione sud, che ha coinvolto un’auto e una moto.

Il motociclista, le cui generalità non sono state ancora rese note, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura che viaggiava in senso opposto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118. Sul posto stanno operando uomini dell’Anas, i carabinieri stanno invece ricostruendo la dinamica dell’incidente.