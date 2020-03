Università: a Foggia 45 medici si laureano a distanza

Sono 45 i medici che si sono laureati a distanza nelle ultime 48 ore all’Università di Foggia in piena quarantena da Coronavirus. Si tratta di 42 dottori in Medicina e Chirurgia, e 3 in Odontoiatria e Protesi dentaria. È quanto rende noto l’Ateneo dauno che evidenzia come questo risultato sia stato reso possibile grazie al lavoro del Centro e-learning dell’Ateneo (CEA). A presiedere le sessioni Maria Filomena Caiaffa, associata di Medicina interna al dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche.

«Se questa condizione, come è ormai certo, dovesse proseguire ancora per alcune settimane, - ha commentato il rettore Pierpaolo Limone - noi non solo saremo nelle condizioni di garantire l’erogazione di tutta la didattica prevista ma anche nelle condizioni di concedere attraverso queste sedute di laurea un momento di gioia a chi l’ha meritata dopo anni di sacrifici». Ad aprile saranno discusse, sempre in modalità telematica, le tesi dei laureandi in Professioni sanitarie. «Appena possibile - promette il rettore - l’ateneo promuoverà una grande festa per celebrare i laureati in questi mesi in tutti i dipartimenti».