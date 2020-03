Coronavirus, a San Severo gli agricoltori sanificano le strade sui trattori

SAN SEVERO - «L'intero centro abitato di San Severo (Foggia) è stato sanificato durante le ore notturne con il fortissimo contributo di tutti i componenti della Protezione Civile e di tanti agricoltori della nostra città che in maniera del tutto gratuita e volontaria hanno messo a disposizione della comunità il loro tempo ed i loro mezzi per sanificare il territorio urbano». Così il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha voluto ringraziate i 20 agricoltori che ieri hanno messo a disposizione i propri mezzi per effettuare la sanificazione delle strade. «Ognuno di noi deve dare il proprio contributo», racconta Ciro Caliendo un agricoltore di San Severo che nella notte ha partecipato alle operazioni. Caliendo esorta tutti a rimanere a casa: «Siate fiduciosi, noi lo siamo».