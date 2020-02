Foggia, urla in chiesa: «Mia moglie è una peccatrice. No alla comunione»

FOGGIA - Durante la celebrazione della messa si è alzato in piedi tra i fedeli e ha intimato al prete, urlando, di non impartire l’eucaristia a sua moglie, definendola «una peccatrice». La donna, a questo punto, ha chiesto l'intervento della polizia che ha poi indagato scoprendo anni di violenze e soprusi da parte del marito, ora 80enne, nei confronti della moglie e della figlia di quest’ultima. Per questo all’uomo è stata notificata una ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.

Gli agenti della Squadra mobile di Foggia hanno eseguito anche altre due ordinanze applicative di misure cautelari nei confronti di due uomini. La prima, dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, è stata notificata a un 49enne responsabile di maltrattamento, lesioni e stalking nei confronti della convivente. A quanto si apprende, l'uomo, avvezzo al tradimento, ha sempre avuto atteggiamenti violenti durante i frequenti litigi con la donna, tanto da spingerla a interrompere la relazione. Una scelta non condivisa dal 49enne che ha iniziato a molestarla inviandole messaggi, pedinandola anche sul luogo di lavoro e andando di notte a casa della sorella della sua ex compagna, dove quest’ultima era andata a vivere.

Il secondo provvedimento (divieto di avvicinamento) riguarda invece un 40enne che, ossessionato dalla gelosia, picchiava e minacciava la moglie. Gli episodi si sono ripetuti anche quando la donna è andata a vivere a casa di parenti. Lo scorso dicembre, dopo averla raggiunta a casa dei suoi genitori brandendo un’arma da taglio, il 40enne ha minacciato di accoltellarla.