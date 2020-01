Foggia, ruba a casa del cognato per procurarsi droga: arrestata una donna

Una donna di 37 anni è stata arrestati dagli agenti delle Volanti di Foggia perchè accusata di furto nell'abitazione del cognato. La ladra è stata bloccata dal padrone di casa subito dopo aver portato via denaro e altri oggetti dall'abitazione in cui era entrata, in zona San Michele, sottranedo le casi al suo parente. Quando gli agenti sono intervenuti, la donna era in possesso di un coltello: la stessa ha ammesso di di aver sottratto le chiavi dell’abitazione del cognato a casa di sua madre e durante l’assenza aveva approfittato per asportare 120 euro in contanti e degli orecchini in oro.

Tutto ciò accadeva in quanto lei si trovava in stato di astinenza da stupefacenti e aveva bisogno di procurarsi della cocaina, cosa che riusciva a fare con il contante. Poiché non era riuscita a vendere gli orecchini, era tornata a casa dlel cognato che l'ha sorpresa proprio mentre rincasava.

La donna, che ha piccoli precedenti di polizia, è stata accompagnata in carcere a Foggia.