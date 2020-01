Attentati a Foggia, il 10 gennaio anche gli studenti scendono in piazza

FOGGIA - «Il 10 gennaio scenderemo in piazza a Foggia perché dagli studenti e dalle studentesse rinasce la Puglia». Lo affermano i coordinatori di Unione degli Studenti Puglia e Rete della Conoscenza Puglia, Davide Lavermicocca e Vittorio Ventura, annunciando la partecipazione degli studenti alla manifestazione antimafia 'Libera Foggia', che si terrà il 10 gennaio dopo i tre attentati intimidatori e un omicidio compiuti in quattro giorni nel capoluogo dauno.

«Le mafie - affermano - sono un cancro da estirpare dai nostri territori. La mafia foggiana è nota per l’azione efferata e il capillare insediamento nella società: la risposta repressiva dello Stato è necessaria ma non basta». «Investimenti in istruzione e lavoro - proseguono - sono risposte necessarie per contrastare efficacemente la violenza e il ricatto delle mafie».

«Il diritto al futuro, per il quale ci siamo mobilitati in questi mesi - evidenziano Jacopo Lo Russo e Michele Cera di Uds e Link Foggia - riguarda anche la situazione della nostra città" perché «il diritto di rimanere qui ci viene strappato dalle mani».