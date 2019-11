Cagnano Varano, 4 rapinatori assaltano bar con maschere da Carnevale

Sono entrati in un bar con pistole in pugno e un fucile, con il volto coperto da maschere di carnevale. E’ accaduto la scorsa notte in un bar di Corso Giannone a Cagnano Varano, nel Foggiano. I malviventi, tre armati di pistola e uno di fucile, hanno fatto irruzione poco dopo la mezzanotte, costringendo il titolare a farsi consegnare l’incasso della serata, circa 200 euro. Subito dopo sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza del locale nel tentativo di identificare gli autori.