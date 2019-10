Foggia, problemi a un motore: drone «Predator» atterra in campagna

A causa di una perdita di potenza al motore poco dopo il decollo un 'Predator A+', aereo a pilotaggio remoto del 32/mo Stormo di Amendola, ha effettuato un atterraggio fuori campo in una zona non abitata, accanto alla base aerea a Foggia dalla quale era decollato per una missione di addestramento.

Subito dopo il decollo il pilota del velivolo si è accorto del problema al motore e dalla stazione di controllo a terra (ground control station) ha condotto il velivolo in sicurezza in un’area non abitata e idonea all’atterraggio.

Sul luogo, un terreno agricolo, è intervenuta una squadra di emergenza dello Stormo. Il velivolo è in buone condizioni e verrà presto rimosso dal campo.