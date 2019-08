Tir contro suv nel Foggiano: 35enne muore sul colpo

Un uomo di 35 anni, Francesco Miano di Lucera (Foggia) è morto in un incidente statale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Statale 16, nei pressi di Serracapriola, nel Foggiano. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, era alla guida di un suv Bmw X4 quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un camion. Il 35enne è morto all’istante; il conducente del mezzo pesante ha riportato lievi ferite. Il corpo dell’automobilista è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.