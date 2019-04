Foggia, l'Università 'sforna' i primi assaggiatori esperti di pizza

FOGGIA - Dopo gli esperti di vino e olio arrivano anche gli esperti di «pizza». L'università di Foggia è la prima in tutta Italia ad aver avviato un corso per «assaggiatori esperti di pizza con metodo scientifico» il cui obiettivo è stato quello di formare dei degustatori che elaborino delle schede specifiche per la “valutazione sensoriale” di questo prodotto.

Questo percorso di studi è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente. «Attualmente - spiegano gli organizzatori in una nota - esistono assaggiatori esperti e schede sensoriali specifiche per vino, olio, formaggi e molti altri prodotti, ma non sono mai state codificate procedure e corsi di addestramento basate sull'analisi sensoriale secondo i principi riportati nelle norme UNI EN ISO 8586 applicate alla valutazione della pizza. Noi abbiamo un po’ colmato questa lacuna, mettendo chi ha frequentato il corso di fronte alla occasione di conseguire una preparazione specifica e al tempo stesso unica nell’attuale panorama scientifico nazionale».

Un'idea che potrà lanciare un nuovo profilo lavorativo da poter spendere sia in Italia che all’estero, dove vengono continuamente organizzate gare i cui giudici sono pizzaioli professionisti ed esperti della produzione, ma che non sempre dispongono della formazione e delle competenze specifiche per eseguire una dettagliata ed esaustiva analisi sensoriale oggettiva.