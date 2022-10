Il Superenalotto bacia la Puglia, un «5» di oltre 18mila euro a Taranto

TARANTO - In Puglia l'autunno apre in bellezza per il SuperEnalotto: nel concorso del primo giorno di ottobre, come comunica Agipronews, è stato centrato un «5» da 18.775,93 euro.

La vincita è stata centrata in una tabaccheria di viale Magna Grecia 331. Intanto il Jackpot cresce ancora, al punto di toccare quota 282,4 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione.

L'ultima sestina vincente, infatti, è arrivata in primavera dello scorso anno, il 22 maggio 2021: si è trattato di 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM).

Per la Puglia, invece, l’ultimo «6» è stato centrato a Bari, a gennaio 2014, per una cifra di 26 milioni di euro.