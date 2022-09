La Puglia baciata dalla fortuna: uomo gratta e vince 500mila euro a Bari, il Lotto premia il Salento

Un uomo ha grattato un gratta e vinci e ha portato a casa mezzo milione di euro: è accaduto questa mattina nella tabaccheria di via De Giosa, una delle più antiche della città. La news sta facendo il giro del web: l'uomo avrebbe grattato un tagliando della serie Il Miliardario, e sarebbe corso in banca a riscattare la vincita. Ma non è il solo pugliese ad aver gioito nelle ultime ore. Si festeggia a Martignano, in provincia di Lecce, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Altri 20mila euro vanno a un giocatore di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta, grazie a un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi dall'inizio dell'anno. Puglia fortunata anche al Lotto: un fortunato giocatore di Parabita, in provincia di Lecce, ha centrato una vincita da oltre 14mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 761,5 milioni dall'inizio dell'anno.