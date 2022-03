«FantaCestistica», parte il contest da San Severo di Foggia

SAN SEVERO (FOGGIA) - «FantaCestistica» per tutti i club della serie A2. Parte dalla Cestistica Città di San Severo, in provincia di Foggia, il nuovo contest legato a un fenomeno nato recentemente in altri ambiti ma che, da subito, ha assunto dimensioni dilaganti.

Così, sottolinea la squadra di San Severo, «con un pizzico di coraggio ed inventiva lo abbiamo traslato nel mondo della pallacanestro». Ogni campagna comunicativa ha bisogno di un’analisi che ne studi le motivazioni e gli obiettivi finali. «Il nostro lavoro - viene aggiunto - parte da lontano con l’intenzione di voler ampliare il raggio esplorativo non limitandosi solo alla comunicazione "standard" attinente alla vita cestistica, ma che sogni in grande per coinvolgere i tifosi rendendoli protagonisti attivi come succede ogni domenica sugli spalti».

Tra cronaca attuale, pandemia che non lascia tregua, nuovi conflitti che destabilizzano gli equilibri mondiali, «tutto ci porta a vivere con estrema fatica e incertezza. Ed in questo contesto lo sport deve fare la sua parte, ricordandoci che qualunque competizione resta pur sempre un gioco e che come tale va vissuta con serenità e tranquillità».



Perciò, gli atleti del basket «in primis» scendono sull'ideale «parquet» dei social per dare il loro contributo. E quale modo migliore e più efficace di un gioco? «L'invito, forse un po' folle - annotano - è rivolto non esclusivamente ai nostri tifosi ma più in generale agli amanti della palla a spicchi. Ci rivolgiamo, altresì, a tutti i club della Serie A2. Siamo consapevoli che, come ogni nuova idea, la sua realizzazione su grande scala comporti impegno organizzativo, tuttavia la soddisfazione di creare qualcosa di evasivo dalla realtà ripaga sempre gli sforzi compiuti. Ci auguriamo, quindi, che anche le altre società condividano il potenziale che noi, in modo pionieristico, abbiamo riscontrato in questa nuova avventura e decidano di affiancarci con lo scopo di fare rete ed essere un grande "contenitore" di positività» .

Perché in fondo, che si vinca o che si perda, lo sport ha senso quando unisce.



Pronti? Si gioca! https://cestisticasansevero.com/css/fantacestistica/