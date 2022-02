«Puoi sbagliare la moglie, non il bomber o il portiere»: spopola il video di Antonio Conte che cita l'aneddoto di Pantaleo Corvino

«A sport director, he is my friend, Pantaleo Corvino, said: “you can make mistake about your wife, but not about striker or goalkeeper»: spopola su Instagram con oltre 200mila visualizzazioni il video di Antonio Conte, allenatore salentino ora sulla panchina del Tottenham, che racconta l’aneddoto del ds del Lecce Corvino sulla necessità di non “sbagliare” la scelta del portiere o del centravanti per avere successo nel calcio.

L’ex allenatore di Bari, Juve e Inter, è sorridente sui social ma non vive un bel periodo con il club londinese e secondo alcune indiscrezioni la sua esperienza con gli Spurs potrebbe essere già ai titoli di coda per i risultati insoddisfacenti finora accolti in Premier.

Dopo la vittoria in casa della capolista Manchester City, è arrivata la sconfitta sul campo del Burnley (quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato) e così Conte si è lasciato andare a dichiarazioni polemiche, sottintendendo anche che potrebbe dimettersi. Mercoledì sera l’ex capitano della Juve era stato molto netto nelle sue dichiarazioni: “Stiamo giocando come se fossimo coinvolti nella lotta per la salvezza. Forse c'e' qualcosa di sbagliato. Mi voglio assumere le mie responsabilità, sono pronto a qualsiasi decisione, ho ambizioni e odio perdere. Non è giusto in questo momento ricevere il mio stipendio. Voglio aiutare il Tottenham, ma non mi è mai capitato in carriera una situazione simile. In questo momento possiamo finire 12esimi, 13esimi, 14esimi". La sua conclusione: "Sono troppo onesto per chiudere gli occhi, forse non sono abbastanza bravo per migliorare questa squadra".

In giornata, infine, ci sarà un summit con il patron del club, Daniel Levy, per tentare di ricomporre le frizioni, in vista della gara di sabato in trasferta contro il Leeds.