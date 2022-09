Lolita torna in città, nuovo ciak in cattedrale a Bari

L’addio al set barese era stato dato l’11 luglio scorso, quando era stato battuto l’ultimo ciak della seconda stagione de «Le indagini di Lolita Lobosco». La prima stagione della fiction tv campione d’ascolti, tratta dai romanzi della scrittrice barese Gabriella Genisi, diretta da Luca Miniero, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film TV e Zocotoco, con il supporto logistico di Apulia Film Commision, è proprio in replica in questi giorni su Rai e sta facendo registrare ancora una volta il picco di spettatori.

E ieri a sorpresa, in città, a Barivecchia, è tornato il cast con in testa la bellissima Luisa Ranieri, la Lolita televisiva, per girare alcune scene che non era stato possibile completare in quei giorni. Il motivo è presto detto. Nei giorni finali delle riprese, l’aitante interprete di «Giovannimio», l’amore della commissaria, l’attore Filippo Scicchitano, era stato colpito dal Covid (anche Ranieri ha avuto il Covid a Bari), quindi era stato costretto a dare forfait. Essendo il suo un ruolo fondamentale, era ovviamente necessario tornare a girare le scene che lo vedono protagonista insieme a Ranieri.

Ieri il set era allestito in piazza dell’Odegitria, davanti alla cattedrale di San Sabino, perché proprio lì è ubicata la casa televisiva di Lolita, in un bel palazzotto che affaccia sulla piazza con vista cattedrale. Ranieri ha immortalato la sua presenza barese con una foto in una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove è insieme all’attrice barese Lunetta Savino (che nella fiction è la madre di Lolita) sedute sul cofano anteriore della decappottabile rossa, uno dei simboli di Lolita. Bella l’accoglienza dei barivecchiani, ormai affezionati agli attori della serie tv.

Le nuove avventure di Lolita che vedranno Bari sempre più protagonista insieme ad altre città - su tutte Monopoli, dove è allestito il set della questura - andranno in onda, con ogni probabilità, nel prossimo inverno. E si parla già di una terza stagione che, visto il successo della prima, non facciamo fatica a credere verrà girata prestissimo.