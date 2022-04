Ultimo a Bari il 3 luglio: è caccia al biglietto per la tappa di «Stadi 2022»

Per i pugliesi appassionati di Ultimo, che vogliono vedersi il cantautore dal vivo, la tappa di Bari del 3 luglio è ancora «possibile». Sono infatti arrivate a sette le tappe «sold out» dell'artista sulle quindici che toccherà con il suo tour «Stadi 2022». Raggiungono, infatti il tutto esaurito anche gli appuntamenti del cartellone di Vivo Concerti Modena e Pescara, dopo i sold out di Roma, la prima data di Firenze e di Napoli e il doppio appuntamento di Milano.

Detentore di un record unico in Italia, mai prima un artista così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli stadi, con una tournée di 15 date, Ultimo comincerà a scrivere il nuovo capitolo della storia dei live domenica 5 giugno 2022 presso lo Stadio Comunale di Bibione. Il tour farà poi tappa a Firenze (Stadio Artemio Franchi, sabato 11 giugno, sold out, e domenica 12 giugno), Ancona (Stadio del Conero, venerdì 17 giugno), Torino (Stadio Olimpico Grande Torino, mercoledì 22 giugno), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona, sabato 25 giugno, sold out, e domenica 26 giugno), Modena (Stadio Alberto Braglia, giovedì 30 giugno, sold out), Bari (Stadio San Nicola, domenica 3 luglio), passando per Pescara (Stadio Adriatico, giovedì 7 luglio, sold out), Catania (Stadio Cibali, lunedì 11 e martedì 12 luglio), Roma (Circo Massimo, domenica 17 luglio, sold out) e si concluderà a Milano (Stadio San Siro, 23 luglio e 24 luglio, entrambe sold out).

Per questa tournée attesa e desiderata sia dai fan sia dal cantautore stesso, Ultimo canterà sul palco i suoi migliori successi, che lo hanno portato ad ottenere, in pochissimi anni, 16 dischi d’oro e 51 dischi di platino. Sarà occasione per l’artista di presentare live anche le canzoni presenti in «Solo» (doppio disco di platino), il suo ultimo album e il primo autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, ed «Equilibrio mentale», canzone che chiude concettualmente il cerchio aperto sul tema della salute mentale, presente in «Solo-Home piano session», pubblicato il 25 marzo.