Alessandra Amoroso: ballerini cercansi per concerto a San Siro

AAA, ballerini cercansi per «Tutto Accade a San Siro», l'atteso concerto di Alessandra Amoroso in programma sul grande palcoscenico dello stadio di Milano.

«Il 13 luglio sarò a San Siro per il mio primo concerto allo stadio - nota Alessandra in suo post su Twitter - e guardandomi indietro non posso fare a meno di pensare che tutto questo è nato da un provino. Per il mio show - ballerò e sarò accompagnata da un corpo di ballo e mi piace immaginare che anche altri, come è stato per me ormai qualche anno fa, possano realizzare un sogno e far diventare la propria passione un lavoro attraverso un provino».

La cantante leccese, oltre a interpretare tutti i suoi successi, ballerà e sarà accompagnata da un corpo di ballo che si delineerà nei prossimi giorni. Le coreografie sono di Veronica Peparini.

Domenica 24 aprile al Planet Sport a Roma (via Appia Nuova, 665) verranno aperte le audizioni per selezionare i ballerini. Le iscrizioni, a partire dalle 9, sono riservate a uomini che sanno ballare danza moderna, hip-hop, break dance. Sono richiesti altresì acrobati e donne specializzate in danza moderna e hip-hop. Entrambi i sessi dovranno essere muniti di green pass e foto; le donne dovranno avere anche scarpe con il tacco. Le audizioni inizieranno alle 10.30.