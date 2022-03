Fedez operato al San Raffaele di Milano: "Una giornata importante"

Fedez è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove sarebbe già stato operato per i problemi di salute di cui ha parlato sui suoi profili social negli scorsi giorni. Lunedì sera in un video su Instagram aveva detto ai fan che ad attenderlo, il mattino dopo, sarebbe stato l’inizio di “una giornata importante”. Non aveva specificato perché, così come non ha ancora svelato la natura della sua malattia. Adesso dall’ospedale di via Olgettina arrivano le prime indiscrezioni: il cantante è stato ricoverato martedì 22 marzo ed è già stato operato. Lo riportano vari media, tra cui il Corriere della Sera, che riferisce: durante l'operazione al fianco del cantante ci sarebbe stata la moglie Chiara Ferragni.