Amatissimo Cremonini, nuovo album e concerto già «sold out» a Bari

Amatissimo Cesare Cremonini, che dopo quattro anni torna ai concerti dal vivo, e la Puglia lo saluta col «sold out» già registrato allo Stadio Arena della Vittoria di Bari dove il 25 giugno terrà una tappa del tour 2022.

Intanto per gioia dei fan, esce oggi «La ragazza del futuro» (Virgin Records/Universal Music Italia), nuovo attesissimo album di inediti, che segna il ritorno del cantautore bolognese, a distanza di cinque anni dal successo del precedente disco in studio Possibili scenari.

Il disco è uno scrigno di canzoni e musiche nate nel presente, ma con uno sguardo rivolto verso il futuro. Quattordici tracce, di cui dieci canzoni legate una all’altra da un unico filo, scritte in un momento tra i più complessi e incerti della nostra vita, ma proprio per questo ricco di nuovi sentimenti, prospettive, sogni, desideri, visioni profetiche e speranze. Un album senza compromessi e profondamente sincero. Suonato da molti musicisti. Cantato da una voce sola. Ruvido ed elegante come le visioni che lo hanno ispirato. Un album nel suo significato più classico e canonico, di canzoni che riescono a parlare una lingua universale: quella dei «sentimenti smarriti» che qui si ritrovano, ancora intatti, per ricordare che siamo siamo solo esseri umani. Veri. Fragili. Vivi. Liberi.



Brani decisamente cinematografici, un lungo piano sequenza di immagini che si inseguono per tutta la sua durata: ballad sinfoniche e imponenti come «MoonWalk» e «Stand Up Comedy» raccontano l’intimità delle relazioni familiari e quotidiane immergendosi nei dialoghi dei protagonisti, come in un film la cui colonna sonora orchestrale è stata registrata negli studi Abbey Road di Londra.

La leggerezza acustica di canzoni come «La Camicia» e «Jeky» riportano ai Beatles di «Martha My Dear» e sembrano muoversi nelle camere da letto con la morbidezza di una cinepresa. E poi ancora il ritmo funky della title track «La ragazza del futuro» - che vede alla batteria uno straordinario Steve Jordan (attuale batterista dei Rolling Stones) muoversi su un riff di basso trascinante - e la sensualità elettronica di «Chimica» e «Psyco» (mixate dall’ingegnere del suono Chris-Lord-Alge, pluripremiato ai Grammy Award per il lavoro con Green Day, Muse e molti altri) che liberano i suoni primordiali dei synth analogici e si prennunciano perfetti inni da stadio. Poi il tocco di Nick Ingman negli arrangiamenti di archi in «Colibrì» e di Davide Rossi nella leggerezza elegante e raffinata di «La Fine del Mondo». Così come in «Chiamala felicità», la canzone che scorre insieme ai titoli di coda sul finale dell’album. Una ballata minimale in cui gli archi (sempre di Davide Rossi) si intersecano con un testo molto sentito e personale. Mentre i quattro potenti strumentali che legano alcune tracce sono stati composti da Cesare insieme a Davide Rossi.



L'album, prodotto artisticamente da Cesare Cremonini e Alessandro Magnanini, è stato registrato presso il Logico Studio di Bologna e l'orchestra negli storici Studi di Abbey Road di Londra. I missaggi sono stati realizzati ai MHB Studios di New York. E con Davide Petrella continua il meraviglioso flusso di lavoro di Cesare, ormai decennale nella scrittura.