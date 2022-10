Puglia, sono 442 i nuovi casi ma le terapie intensive quasi svuotate

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia su 8.059 test giornalieri eseguiti sono stati registrati 442 nuovi casi di persone positive al coronavirus. Delle 12.280 persone attualmente positive, 115 sono ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Bari: 142; Bat: 23; Brindisi: 57; Foggia: 42; Lecce: 118; Taranto: 52. I residenti fuori regione sono 8.

Non ci sono vittime e, da quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) le terapie pugliesi sono quasi vuote di pazienti Covid-19: in questo momento il tasso di occupazione dei posti letto è fermo all’1%, mentre nei reparti di Medicina l’incidenza è del 4%, sotto la media nazionale di tre punti percentuali.