Covid, in Puglia 3793 casi e 7 morti

Oggi in Puglia si registrano 3.793 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 23.309 test (incidenza del 16,2%) e sette morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.412 in provincia di Bari, 204 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 429 nel Brindisino, 434 nel Foggiano, 727 in provincia di Lecce, 525 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 56 persone contagiate. Delle 100.742 persone attualmente positive 602 sono ricoverate in area non critica (ieri 610) e 33 in terapia intensiva (ieri 29).