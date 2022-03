Covid, focolaio al presidio ospedaliero della Valle d'Itria di Martina Franca

MARTINA FRANCA - Dopo sei settimane in discesa crescono nuovamente i numeri del covid in Puglia. Balzo dei contagi a +12%, mentre al presidio ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca si è registrato un focolaio nel reparto di Medicina che vede coinvolto il personale medico e infermieristico. Sarebbero almeno una ventina le persone coinvolte, in ogni caso tutti senza gravi sintomi, tranne raffreddore, tosse e un po’ di spossatezza.