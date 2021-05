Covid, revocata zona rossa per due comuni della Basilicata

POTENZA - Con due giorni di anticipo rispetto alla conclusione delle restrizioni prevista per il 23 maggio, è stata revocata la zona rossa per due comuni della Basilicata: Anzi e Pietrpertosa (Potenza). Lo ha disposto il presidente della Regione, Vito Bardi, con una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus.

A meno di nuove decisioni, resteranno quindi in zona rossa fino al 23 maggio quattro comuni lucani: Acerenza, Ripacandida, Rivello (Potenza) e Rotondella (Matera).