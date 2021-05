Covid, Regione Puglia dà l'ok alle visite dei parenti ai pazienti in Intensiva

BARI - Dopo quasi quattro ore di discussione, il Consiglio regionale pugliese ha approvato all’unanimità la proposta di legge che autorizza le visite straordinarie da parte di familiari ai pazienti Covid che si trovano in terapia intensiva e sono in condizioni critiche. La pdl porta la firma del consigliere regionale Antonio Tutolo (gruppo Misto), protagonista anche di alcune manifestazioni di protesta nei giorni scorsi per il divieto di visita. «Si tratta di un atto di civiltà e di vicinanza alle famiglie», commenta il capogruppo del Pd Filippo Caracciolo, che ha sottoscritto la proposta