Covid in Puglia, in calo curva contagi (+1141) e indice positività invariato (8,8%): altri 25 decessi

Calano di poco i nuovi contagi da Covid in Puglia nelle ultime 24 ore (+1141 rispetto ai +1180 di ieri), rimane invariato l'indice di positività (8,8%) a fronte di 12.937 tamponi processati (ieri furono 13.376).

I nuovi positivi sono così distribuiti: 406 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 105 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 289 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Anche il numero dei decessi (+25 ieri furono 24) da Covid rimane stabile sia pure alto: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

A fronte di questi dati che attestano come la curva dei contagi «ha cominciato a scendere in piacchiata», da lunedì «è probabile che la Puglia torni in zona arancione», così cme ha annunciato Emiliano.

Anche sul fronte ricoveri il numero comincia a calare: si passa da 2153 a 2132 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 166.688 di ieri si passa ai 168.250 di oggi. In decrescita, ma comunque alto, il numero dei casi attualmente positivi, 49.353, rispetto ai 49.799 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.116.904 test.