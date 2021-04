Covid Puglia, lieve calo nuovi contagi (+1526) e indice positività all'11,8%: scende numero dei decessi (+11). «Ancora rossi per contagi a Pasqua»

Rimane pressochè invariata la situazione contagi Covid in Puglia rispetto a ieri: infatti, a fronte di 12.935 tamponi processati, 1.525 (ieri furono 1537) sono risultati positivi: 566 in provincia di Bari, 146 in provincia di Brindisi, 205 nella provincia BAT, 199 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 243 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Il tasso di positività è dell'11,7% (ieri era dell'11,4%). Calano sensibilmente, rispetto a ieri, i decessi: oggi sono stati 11 (3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto) rispetto ai 50 di ieri.

Sul fronte ricoveri il numero continua a crescere: si passa da 2178 di ieri a 2191 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Cresce il numero dei guariti, dai 160.424 di ieri si passa ai 162.017 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 51.515, in calo rispetto ai 51.594 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.074.260 test.

Intanto il nuovo aumento dei contagi che si sta registrando in Puglia negli ultimi giorni «è il risultato dei contagi intrafamiliari nel fine settimana pasquale. Si osserva in tutte le province pugliesi. Si ripete in quasi tutte le regioni italiane». Lo sostiene l’assessore regionale pugliese alla Sanità, Pierluigi Lopalco, mostrando su Facebook il grafico della curva epidemiologica che vede un nuovo rialzo.