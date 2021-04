Puglia, esami e viste gratuite per pazienti guariti dal Covid

BARI - Per supportare i pazienti pugliesi colpiti da Covid-19 che, a seguito di guarigione, necessitano di sottoporsi a visite e controlli per monitorare il decorso della malattia sono stati approvati due pacchetti di day- service gratuiti per valutare una eventuale compromissione cardio-polmonare e per un check-up generale.

La Giunta regionale ha introdotto il codice di esenzione «P01»: è quanto riportato in una circolare del dipartimento Salute della Regione Puglia.

«Al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei pazienti Covid - si legge - attraverso l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, utili a verificare l'effettivo stato di salute dei pazienti dopo la fase acuta, è stato istituito il codice di esenzione P01. Il codice di esenzione P01 si applica in fase di prescrizione dei pacchetti day- service o di prestazioni di specialistica ambulatoriale, che devono essere strettamente correlate alla patologia Covid». Gli ospedali possono erogare tutte le prestazioni (visite e indagini diagnostiche) inseriti nei due pacchetti approvati.