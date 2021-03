Covid in Puglia, schizzano i contagi oltre 2mila e altri 37 morti: tasso positività al 16%. Oggi prima consegna monoclonali

Boom di contagi in Puglia nelle ultime 24 ore: sono 2.033 quelli accertati su 12807 tamponi processati. Il tasso di positività schizza al 15,8%. I nuovi casi sono così distribuiti: 858 in provincia di Bari, 153 in provincia di Brindisi, 144 nella provincia BAT, 366 in provincia di Foggia, 152 in provincia di Lecce, 350 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Tanti i decessi anche oggi, ben 37: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 13 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

I dati di oggi confermano la Puglia tra le aree «rosso scuro» e, dunque, ad alto contagio, individuate nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Sul fronte ricoveri continuano ad aumentare nelle ultime 24 ore: si passa da 1988 di ieri a 1983 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Cresce il numero dei guariti, dai 132.020 di ieri si passa ai 133.996 di oggi. Continuano purtroppo a salire i casi attualmente positivi, 44.177, in aumento rispetto ai 44.157 delle ultime 24 ore.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.805.576 test.