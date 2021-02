Covid 19, Confindustria Bari mette a disposizioni le sue sedi come punti vaccinali

BARI - «La nostra volontà è quella di collaborare all’attuazione della campagna vaccinale per sconfiggere la pandemia offrendo gratuitamente le sedi delle nostre aziende come punti vaccinali per i lavoratori e per la collettività. Abbiamo già la disponibilità di diverse importanti imprese dell’area metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Lo propone il presidente di Confindustria Bari-BAT, Sergio Fontana, per sconfiggere la pandemia.

«Naturalmente - aggiunge - sta al Ministero della salute e alla Regione decidere chi vaccinare, noi imprenditori possiamo però offrire le nostre strutture e contribuire ad alleggerire la pressione sulla sanità pubblica. Con l’aiuto del mondo imprenditoriale si può accelerare l’iter della campagna vaccinale. Più veloce sarà l’immunizzazione di massa e prima si riprenderà anche l’economia».