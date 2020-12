Bat, due ambulanze Covid attive da domani su Andria e Trani

ANDRIA - L’Asl Barletta-Andria-Trani, per far fronte anche all’emergenza Covid, potenzia il servizio 118: da domani saranno attive 2 ambulanze Victor su Andria e Trani.

Le Victor sono supportate con autista e soccorritore e vengono attivate dalle automediche già in servizio sul territorio nei casi in cui si rende necessario il trasporto del paziente. Il servizio sarà attivo dalle 10 alle 18.

«Abbiamo chiesto l’attivazione di 4 Victor sul territorio - dice Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bt - ma al bando hanno risposto solo in due. Riapriremo il bando. La presenza delle Victor è fondamentale perché consente di non impegnare ambulanze Mike con medico a bordo nei casi in cui ad accesso di automedica si rende necessario il trasporto del paziente».