Andria, muore collaboratore Asl Bt positivo al Covid

ANDRIA - Un collaboratore della sezione «Protocollo» dell’Asl Bat, risultato nei giorni scorsi positivo al Covid, è deceduto oggi.

«Il dolore più disarmante - scrive il direttore generale dell’Asl, Alessandro Delle Donne - ha bussato alla porta di casa. Perché quella in via Fornaci ad Andria è casa. È il posto in cui passiamo le giornate, dal buongiorno alla buonanotte, è il posto in cui ci arrabbiamo, in cui costruiamo, in cui organizziamo, parliamo e ci confrontiamo. Ognuno per la sua parte, come deve essere nelle grandi famiglie. E come nelle famiglie vere a volte le parole non servono, bastano gli sguardi, i gesti, basta che ognuno sappia quale è il suo ruolo».

«Oggi - prosegue - è un giorno triste, un giorno in cui mancano le parole, in cui la rabbia colora tutte le sfumature. Un giorno in cui vorremmo tutte le risposte alle domande che si moltiplicano mentre il dolore toglie le forze. Abbiamo perso un collaboratore, un membro della nostra grande famiglia. A lui, alla sua dedizione, alla sua famiglia, a questa nostra grande famiglia dobbiamo rendere onore continuando a lottare, oltre le fatiche e oltre le paure».

Altri due dipendenti della stessa sezione sono contagiati dal Covid-19.