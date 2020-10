Andria, emergenza Covid: Asl BAT assume 9 medici

ANDRIA - Sei medici specializzati in Igiene pubblica e tre anestesisti-rianimatori sono stati assunti a tempo determinato dall’Asl Bat per l’emergenza coronavirus.

«Ma le procedure concluse e in corso sono moltissime e riguardano tanto la dirigenza quanto il comparto», annuncia Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bt.

«Nonostante su molte categorie di professionisti abbiamo registriamo enormi difficoltà a reperire disponibilità all’assunzione e al servizio - continua Delle Donne - va sottolineato il numero dei dipendenti Asl che in questi mesi sono andati a rinforzare le attività ospedaliere e territoriali».

Sono stati stabilizzati tutti gli aventi diritto: 120 dipendenti in totale, divisi tra dirigenti dell’area sanità, comparto del ruolo sanitario, comparto del ruolo amministrativo, tecnici, operatori socio-sanitari e autisti di ambulanza. Sono state attivate 10 procedure per la nomina di Unità operative complesse ospedaliere. Sono in corso le procedure amministrative per l'assunzione su scala regionale di 65 collaboratori amministrativi a tempo determinato a cui si aggiungono altri avvisi pubblici per la dirigenza e per il personale del comparto: proprio nei giorni scorsi si è chiusa la procedura per l'assunzione di 20 assistenti sanitari. «Per l’emergenza Covid sono stati assunti 187 dipendenti - aggiunge Delle Donne - tra dirigenti medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Spesso non riusciamo a completare il numero delle assunzioni previste per mancanza di disponibilità».