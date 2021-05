Trani, il 19 agosto arriva Samuele Bersani con il suo «Tour estemporaneo»

TRANI - Tornano i grandi eventi a Trani in Piazza Duomo con la rassegna Fuori Museo organizzata dal Polo Museale "Fondazione S.E.C.A." e dalla Vurro Concerti Srl. Un cartellone ricco di appuntamenti, con grandi nomi della musica italiana che si esibiranno sul mare, davanti alla maestosa cattedrale, scenario che ancora una volta farà da cornice ad eventi unici e suggestivi.

Come quello del prossimo 19 agosto quando a Trani arriverà Samuele Bersani con il suo "TOUR ESTEMPORANEO”, tanti appuntamenti in location bellissime fatti e pensati per dare un segnale di reciproco incontro con il suo pubblico.Un live inedito, ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica per un artista che non ha bisogno di effetti speciali perchè in concerto è esattamente come lo si immagina attraverso i suoi dischi: poetico e diretto ma capace di colpire con poche note. Le stesse che risuoneranno sul palco allestito in Piazza Duomo a Trani che diventa location ideale per raccontare e ripercorrere la storia musicale di Samuele Bersani con un piccolo assaggio, in una versione completamente nuova, di alcune 'sale' di Cinema Samuele, il suo ultimo apprezzatissimo disco.