Da Lecce il «Cinema che verrà»

Iniziative on line per il Festival del Cinema Europeo di Lecce, diretto da Alberto La Monica. Partiamo dall’incontro «Il Cinema che verrà» in programma domani, venerdì, alle 18 in diretta streaming sulla pagina Facebook della manifestazione. L’appuntamento punterà i riflettori sulle aspettative e sulle prospettive dell’industria cinematografica considerata la contingenza emergenziale. Modera Laura Delli Colli, presidente del Sngci (Sindacato giornalisti cinematografici italiani) e Fondazione Cinema per Roma. Parteciperanno personalità autorevoli del cinema italiano, tra cui l’attore e regista Carlo Verdone, di casa al Fce, che da undici anni organizza il premio intitolato al padre Mario Verdone; Francesca Cima, presidente sezione produttori Anica, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive multimediali; il barese Luigi Lonigro, presidente sezione distributori Anica; Mario Lorini, presidente Anec, Associazione nazionale esercenti cinematografici; Stefano Francia di Celle, direttore Torino Film Festival; Chiara Omero, presidente Afic, Associazione festival italiani di cinema.

Inoltre, sino a domenica 10 gennaio sarà ancora possibile vedere gratuitamente sulla piattaforma on demand festivaldelcinemaeuropeo.com tutti i film vincitori delle 21 edizioni del Festival accanto a una selezione di oltre 60 cortometraggi dei più importanti giovani registi pugliesi presentati nel «Concorso Puglia Show» e di altre sezioni nell'ambito del programma speciale «Festival sotto l’Albero», offerto in occasione delle festività, ideato e organizzato dall’associazione culturale Art Promotion, in collaborazione con Apulia Film Commission, Festival Scope, Shift72, con il patrocinio del Comune di Corato.

I titoli in rassegna del Concorso Ulivo d’Oro-Premio Cristina Soldano sono: Simon Mágus di Ildikó Enyedi (Ungheria), vincitore della prima edizione svoltasi nel 2000 a Corato, poi a Lecce dal 2001, ogni anno sino al 2020, Passport di Péter Gothár (Ungheria); Good Hands di Peeter Simm (Estonia); Mulher Policia di Joaquim Sapinho (Portogallo); Babusya di Lidia Bobrova (Russia); My Step Brother Frankenstein di Valery Todorovsky (Russia); The Italian di Andrej Kravchuk (Russia); Reprise di Joachim Trier (Norvegia); Warchild di Christian Wagner (Germania); Pudor di Tristàn e David Ulloa (Spagna); Kino Lika di Dalibor Matanic (Croazia); Esperados on the Block di Tomasz Emil Rudzik (Germania); The Woman with a Broken Nose di Srdan Koljevic (Serbia ); Oslo, 31. August di Joachim Trier (Norvegia); Loving di Slawomir Fabicki (Polonia); Blind Dates di Levan Koguashvili (Bulgaria); Song of My Mother di Erol Mintas (Turchia); Lily Lane di Benedek Fliegauf (Ungheria); A Taste of Ink di Morgan Simon (Francia); The Constitution-Due Insolite Storie d’Amore di Rajko Grlić (Croazia); La Fête Est Finie di Marie Garel-Weiss (Francia); Oray di Akif Büyükatalay (Germania). Infine, il vincitore dell’ultima edizione, Twelve Thousand di Nadège Trebal (Francia), svoltasi on line dal 31 ottobre 7 novembre scorso.

Le opere degli «Eventi speciali» visibili sempre sulla piattaforma sono: Perotti Point di Alessandro Piva (2007); La Luna nel Deserto di Cosimo Damiano Damato (2008); Diario di uno «Scuro» di Davide Barletti, Lorenzo Conte (2008); L’Uomo Doppio di Cosimo Terlizzi (2012); La Carna Trist. di Marisa Vallone (2013).