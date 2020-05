Da Argentero a Gassmann, silenzio sui set: ferme le nuove stagioni

Tra i tanti problemi causati dal lockdown che ha accompagnato i giorni dell’emergenza coronavirus c’è anche quello relativo alle produzioni televisive. I programmi in diretta, quando non sono stati interrotti (vedi, ad esempio, I Soliti ignoti e L’eredità, quest’ultimo appena ricominciato), hanno visto i loro studi svuotarsi progressivamente del pubblico e degli ospiti, il più delle volte recuperati grazie a collegamenti video. Il guaio peggiore, però, è toccato alle fiction, i cui set sono stati (e sono tuttora) chiusi a data da destinarsi, facendo slittare la loro messa in onda o, addirittura, interrompendola a metà.

È stato questo il caso di Doc - Nelle tue mani, la serie di Raiuno con Luca Argentero di cui abbiamo visto solo le prime quattro puntate, cui ne seguiranno altrettante con il finale di stagione nel prossimo autunno. Ispirata alla vera storia del medico Pierdante Piccioni, la fiction ha letteralmente appassionato il pubblico di Raiuno: l’ultima puntata è stata seguita da oltre otto milioni e mezzo di spettatori, pari al 31,4% di share. Un risultato che fa ben sperare per gli episodi futuri...

Rimanendo in casa Rai, slitterà alla primavera 2021 l’arrivo de L’allieva, terza stagione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale il cui set è stato chiuso a riprese ormai quasi ultimate. A comunicare la chiusura era stato lo stesso Guanciale quando ancora si pensava che le riprese potessero riprendere nel mese di aprile. Un appuntamento che, però, non è stato mantenuto a causa dell’andamento del virus.

In primavera era previsto anche l’arrivo della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie con Alessandro Gassman tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. ma al momento è lecito ipotizzare anche per lui uno slittamento in avanti.

Anche in questo caso, è stato il protagonista a informare i fan della temporanea interruzione: «Aspettateci, torneremo!», ha scritto Gassman sul suo account Twitter. I set... hanno il virus, ma passerà.