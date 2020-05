«L’amica geniale», c’è l’ok per girare la terza stagione

Rai e Hbo confermano la terza stagione de L’Amica Geniale. I nuovi episodi della serie creata da Saverio Costanzo saranno tratti da Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante (edizioni E/O). Una produzione Fandango, The Apartment e Wildside (parte del gruppo Fremantle), prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, da Mario Gianani per Wildside e dal barese Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con HBO, in coproduzione con Mowe e Umedia.

Da ricordare che L’Amica Geniale - Storia del nuovo cognome, seconda stagione firmata da Costanzo, è pronta a registrare un nuovo record. Dopo aver conquistato l’Italia e l’America, la serie evento approda in Cina. Per prima volta nella storia un titolo straniero non in lingua inglese sarà trasmesso contemporaneamente nel mercato cinese da tre piattaforme streaming dove confluiscono ben 250 milioni di telespettatori.

L’amicizia di Lila e Lenù, interpretate da Ludovica Nasti e Elisa Del Genio nella prima stagione e da Gaia Girace e Margherita Mazzucco nella seconda, ha tutte le carte in regola per conquistare anche questa fetta di mercato. Del resto la serie è stato un grandissimo successo di critica e pubblico in America. La serie cult ispirata ai romanzi dell’autrice, si conferma uno dei titoli più importanti degli ultimi anni. Dopo aver letteralmente sbancato l’Auditel in Italia, la serie è arrivata anche negli Stati Uniti. La seconda serie Storia del nuovo cognome è diventata My Brilliant Friend: The Story of a New Name per il mercato Usa con delle recensioni da cinque stelle. A cominciare dal New York Times: «Perfetta da divorare al tempo del Covid 19».

L’Amica Geniale è la storia di Elena Greco (Lenù) e dell’amica più importante della sua vita, Raffaella Cerullo (Lila). Un’amicizia nata sui banchi di scuola negli Anni ‘50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant’anni di vita.