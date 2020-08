Lecce calcio, la squadra in ritiro per il precampionato dal 23 agosto

LECCE - La stagione calcistica 2020/2021 per il Lecce comincerà in sede. Nella giornata di oggi il sodalizio giallorosso, infatti, ha comunicato la prima data di ripresa dell’attività. I calciatori si ritroveranno in città nella serata di domenica 23 agosto. Nel pomeriggio di oggi il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino effettuerà un sopralluogo, assieme al team manager Claudio Vino, presso la struttura delll'Acaya Golf Resort, abituale sede di allenamento, che ospiterà il ritiro precampionato della squadra.