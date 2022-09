MINERVINO - Questione sicurezza nella cittadina murgiana, si è tenuta a Barletta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui ha partecipato la sindaca Lalla Mancini. Dopo l’escalation di furti a Minervino nelle scorse settimane c’è preoccupazione nella comunità e una minore percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Di questo si è parlato nel corso dell’incontro, infatti tra i punti all’ordine del giorno, c’era proprio la situazione di Minervino.

L’incontro «E’ stato un incontro istituzionale molto importante – ha detto la sindaca Lalla Mancini - ci siamo confrontati su tematiche delicate, dobbiamo sempre dire grazie alle forze dell’ordine per l’attività sul territorio. La nostra richiesta è stata quella di monitorare sempre di più il territorio, che resta un territorio di periferie. Le forze dell’ordine saranno attive, saranno presenti e monitoreranno ancora di più il territorio urbano ed extraurbano».

E dunque: «E’ stato un incontro positivo e costruttivo per creare sinergie e lavorare per la sicurezza, il paese deve tornare a percepire la sicurezza, vogliamo vivere in un paese sereno, tranquillo, lontano da atti criminosi che limitano la nostra libertà, occorre lavorare per vivere in un contesto pacifico, legale, sereno».

Benchè dall’analisi dei reati commessi nell’ultimo anno, sia emerso che i reati a Minervino sono diminuiti rispetto al passato, in realtà l’ultimo periodo ha visto una recrudescenza di furti e di atti di criminalità che ha riacceso i riflettori sul tema sicurezza. Nel mirino dei ladri sono finite, poche settimane fa, due attività commerciali: un bar e un’agenzia di scommesse, ai quali è stato sottratto il denaro in cassa approfittando di un momento di distrazione e di allontanamento del personale. Non sono mancati nelle ultime settimane furti di mezzi agricoli e di merce in alcune aziende agricole della zona.

Illegalità «Sono atti criminali, riguardano sicuramente situazioni ed azioni di illegalità, ci sono stati furti nelle abitazioni, furti nelle campagne, nelle aziende agricole, nelle aziende edili, non abbiamo mai sottovalutato nulla, sia quando è avvenuto in passato e anche ultimamente i due furti che hanno riguardato due attività commerciali nel centro abitato».

La sindaca ha analizzato le ultime vicende auspicando un aumento delle forze sul territorio che è stato assicurato proprio nel corso dell’incontro con il Comitato per la sicurezza. Per la sindaca occorre intervenire anche perchè: «E’ una situazione che non ci fa vivere serenamente, invece il nostro paese deve avere come stile di vita la convivenza e la serenità e la vita tranquilla che anzi ci deve distinguere dalla grande città. Inoltre è importante che quegli imprenditori che vogliano investire nel nostro territorio, debbano sentirsi sicuri di investire qui e di poter lavorare in tutta sicurezza».